ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют
23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, следует из сообщения регулятора. "Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке... Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.
