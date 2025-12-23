https://1prime.ru/20251223/tsb-865839317.html

ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

2025-12-23T15:08+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, следует из сообщения регулятора. "Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке... Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.

финансы, россия, банки, рф, банк россия