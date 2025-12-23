Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839317.html
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют
ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:08+0300
2025-12-23T15:08+0300
финансы
россия
банки
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/86/832858624_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b375bc7c93e67dce68d7742e5c8a964f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, следует из сообщения регулятора. "Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке... Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839062.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/86/832858624_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8440dd35b5deb0340ee374e5c0b37183.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, банк Россия
15:08 23.12.2025
 
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют и направил предложения в кабмин

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалют
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, следует из сообщения регулятора.
"Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке... Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
15:05
 
ФинансыРОССИЯБанкиРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала