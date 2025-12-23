https://1prime.ru/20251223/tsb-865839450.html
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков, говорится в сообщении Банка России. "Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.
