Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом

Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом

2025-12-23T15:14+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков, говорится в сообщении Банка России. "Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.

