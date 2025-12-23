Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839450.html
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом - 23.12.2025, ПРАЙМ
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом
Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:14+0300
2025-12-23T15:14+0300
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/80/833278040_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6bec893291faada495465a04e8812959.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков, говорится в сообщении Банка России. "Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839317.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/80/833278040_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a3d222f19ae9993986df48f6f83eb797.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россия
Финансы, РОССИЯ, банк Россия
15:14 23.12.2025
 
Налоговым резидентам России разрешат покупать криптовалюту за рубежом

ЦБ: налоговые резиденты смогут покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСувенирная монета криптовалюты биткойн.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Сувенирная монета криптовалюты биткойн.. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков, говорится в сообщении Банка России.
"Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют
15:08
 
ФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала