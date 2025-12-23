https://1prime.ru/20251223/tsb-865839910.html
ЦБ предложил признать криптовалюты валютными ценностями
ЦБ предложил признать криптовалюты валютными ценностями - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил признать криптовалюты валютными ценностями
Банк России предложил признать цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями, при этом ими нельзя будет расплачиваться внутри страны, говорится в сообщении | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:21+0300
2025-12-23T15:21+0300
2025-12-23T15:21+0300
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России предложил признать цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями, при этом ими нельзя будет расплачиваться внутри страны, говорится в сообщении регулятор. "Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россия
Финансы, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ предложил признать криптовалюты валютными ценностями
ЦБ России предложил признать цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями