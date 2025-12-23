https://1prime.ru/20251223/tsb-865839910.html

ЦБ предложил признать криптовалюты валютными ценностями

2025-12-23T15:21+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России предложил признать цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями, при этом ими нельзя будет расплачиваться внутри страны, говорится в сообщении регулятор. "Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны", - сказано в сообщении.

2025

