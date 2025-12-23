Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов
финансы
банки
рф
банк россия
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России предлагает упростить оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы он соответствовал характеристикам обращения криптовалюты с учётом дальнейших изменений в её регулировании, следует из подготовленной Центробанком концепции регулирования. Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке. "Новое регулирование затронет и рынок ЦФА. Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам – приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты", - сообщает регулятор. Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят получившие для этого разрешение ЦБ РФ операторы информационных систем (ОИС) и операторы обмена ЦФА.
рф
финансы, банки, рф, банк россия
Финансы, Банки, РФ, банк Россия
15:47 23.12.2025
 
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов

ЦБ России предлагает упростить оборот цифровых финансовых активов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России предлагает упростить оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы он соответствовал характеристикам обращения криптовалюты с учётом дальнейших изменений в её регулировании, следует из подготовленной Центробанком концепции регулирования.
Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке.
"Новое регулирование затронет и рынок ЦФА. Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам – приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты", - сообщает регулятор.
Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят получившие для этого разрешение ЦБ РФ операторы информационных систем (ОИС) и операторы обмена ЦФА.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Банк России подготовит законодательную базу по регулированию криптовалют
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
