ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов

2025-12-23T15:47+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Банк России предлагает упростить оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы он соответствовал характеристикам обращения криптовалюты с учётом дальнейших изменений в её регулировании, следует из подготовленной Центробанком концепции регулирования. Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке. "Новое регулирование затронет и рынок ЦФА. Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам – приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты", - сообщает регулятор. Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят получившие для этого разрешение ЦБ РФ операторы информационных систем (ОИС) и операторы обмена ЦФА.

рф

Новости

финансы, банки, рф, банк россия