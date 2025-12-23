https://1prime.ru/20251223/tsentrobank-865828938.html
ЦБ планирует внедрить аналог Системы быстрых платежей для ценных бумаг
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует внедрить механизм быстрых переводов ценных бумаг, который станет аналогом Системы быстрых платежей у банков, следует из "Основных направлений развития финансового рынка российской федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", представленных регулятором. "Для того, чтобы снизить издержки владельцев ценных бумаг при переводе ценных бумаг между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и повысить скорость перевода ценных бумаг, Банк России планирует работу по внедрению механизма быстрых переводов ценных бумаг", - говорится в сообщении. "Будут определены основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также требования к депозитариям, участвующим в проведении указанной операции", - поясняется там. Запуск этого механизма позволит упростить перевод ценной бумаги, отменяя необходимость подачи инвестором встречного поручения депозитарию, что будет способствовать повышению гибкости услуг для клиента и развитию конкуренции среди финансовых посредников, считает ЦБ. Также ранее, в ноябре, первый заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Ольга Сизова рассказала, что быстрые междепозитарные переводы ценных бумаг для розничных инвесторов с 1 сентября следующего года будут обязательными для всех депозитариев, поскольку заработает соответствующий закон. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует внедрить механизм быстрых переводов ценных бумаг, который станет аналогом Системы быстрых платежей у банков, следует из "Основных направлений развития финансового рынка российской федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", представленных регулятором.
"Для того, чтобы снизить издержки владельцев ценных бумаг при переводе ценных бумаг между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и повысить скорость перевода ценных бумаг, Банк России планирует работу по внедрению механизма быстрых переводов ценных бумаг", - говорится в сообщении.
ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе
"Будут определены основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также требования к депозитариям, участвующим в проведении указанной операции", - поясняется там.
Запуск этого механизма позволит упростить перевод ценной бумаги, отменяя необходимость подачи инвестором встречного поручения депозитарию, что будет способствовать повышению гибкости услуг для клиента и развитию конкуренции среди финансовых посредников, считает ЦБ.
Также ранее, в ноябре, первый заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Ольга Сизова рассказала, что быстрые междепозитарные переводы ценных бумаг для розничных инвесторов с 1 сентября следующего года будут обязательными для всех депозитариев, поскольку заработает соответствующий закон.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
