ЦБ планирует внедрить аналог Системы быстрых платежей для ценных бумаг - 23.12.2025
ЦБ планирует внедрить аналог Системы быстрых платежей для ценных бумаг
2025-12-23T10:31+0300
2025-12-23T10:31+0300
10:31 23.12.2025
 
ЦБ планирует внедрить аналог Системы быстрых платежей для ценных бумаг

Центробанк намерен внедрить механизм быстрых переводов для ценных бумаг

Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует внедрить механизм быстрых переводов ценных бумаг, который станет аналогом Системы быстрых платежей у банков, следует из "Основных направлений развития финансового рынка российской федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", представленных регулятором.
"Для того, чтобы снизить издержки владельцев ценных бумаг при переводе ценных бумаг между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и повысить скорость перевода ценных бумаг, Банк России планирует работу по внедрению механизма быстрых переводов ценных бумаг", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала