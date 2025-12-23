Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

https://1prime.ru/20251223/tseny-865823544.html
2025-12-23T07:48+0300
2025-12-23T07:48+0300
2025-12-23T08:16+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро во вторник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла максимума с весны 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 7.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13% относительно предыдущего закрытия, или на 50,6 доллара - до 4520 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4530,3 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,76% - до 69,772 доллара за унцию. Ранее во вторник котировки обновили рекорд, поднявшись до 70,15 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию - до 2 102,5 доллара за тройскую унцию. Ранее цена поднималась до 2217,65 доллара, впервые с 22 мая 2008 года превысив уровень в 2200 долларов.
