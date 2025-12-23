Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/tseny-865823544.html
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 23.12.2025, ПРАЙМ
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро во вторник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла максимума с весны 2008 года, следует из данных торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T07:48+0300
2025-12-23T08:16+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро во вторник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла максимума с весны 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 7.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13% относительно предыдущего закрытия, или на 50,6 доллара - до 4520 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4530,3 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,76% - до 69,772 доллара за унцию. Ранее во вторник котировки обновили рекорд, поднявшись до 70,15 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию - до 2 102,5 доллара за тройскую унцию. Ранее цена поднималась до 2217,65 доллара, впервые с 22 мая 2008 года превысив уровень в 2200 долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
07:48 23.12.2025 (обновлено: 08:16 23.12.2025)
 
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро во вторник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла максимума с весны 2008 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13% относительно предыдущего закрытия, или на 50,6 доллара - до 4520 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4530,3 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,76% - до 69,772 доллара за унцию. Ранее во вторник котировки обновили рекорд, поднявшись до 70,15 доллара.
При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию - до 2 102,5 доллара за тройскую унцию. Ранее цена поднималась до 2217,65 доллара, впервые с 22 мая 2008 года превысив уровень в 2200 долларов.
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала