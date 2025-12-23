Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ

https://1prime.ru/20251223/tsrpt-865832808.html
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб - ее запустила еще Федеральная налоговая служба. Этот рынок обелился в 10 раз", - сказал Дубин. Он отметил, что в тех сегментах, где внедряется такая маркировка, последовательно сокращается нелегальный оборот. Так, например, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50 до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%. Она также способствует расширению рынка и прибыльности отраслей, добавил Дубин. "Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%", - сказал он. В уходящем году такая маркировка стала обязательной для новых категорий - это игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. А в следующем году, отметил Дубин, она может расшириться на товарные группы из пилотных проектов. "В экспериментах сейчас мясная продукция, средства гигиены, удобрения, трубы, автозапчасти и многое другое", - напомнил он.
