Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/tsrpt-865832808.html
Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ
Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ - 23.12.2025, ПРАЙМ
Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ
Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T12:28+0300
2025-12-23T12:28+0300
технологии
россия
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/76/841667667_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_6ae72fab4489ec8985b889c992e0710a.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб - ее запустила еще Федеральная налоговая служба. Этот рынок обелился в 10 раз", - сказал Дубин. Он отметил, что в тех сегментах, где внедряется такая маркировка, последовательно сокращается нелегальный оборот. Так, например, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50 до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%. Она также способствует расширению рынка и прибыльности отраслей, добавил Дубин. "Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%", - сказал он. В уходящем году такая маркировка стала обязательной для новых категорий - это игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. А в следующем году, отметил Дубин, она может расшириться на товарные группы из пилотных проектов. "В экспериментах сейчас мясная продукция, средства гигиены, удобрения, трубы, автозапчасти и многое другое", - напомнил он.
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691635.html
https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855326618.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/76/841667667_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_b2ee2089b71ef3f568aec22ef74abe69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, фнс россии
Технологии, РОССИЯ, ФНС России
12:28 23.12.2025
 
Рынок шуб обелился в десять раз после введения маркировки, заявили в ЦРПТ

ЦРПТ: рынок шуб обелился в десять раз за девять лет после введения маркировки

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкMoscow Fashion Week. День третий
Moscow Fashion Week. День третий - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Moscow Fashion Week. День третий. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб - ее запустила еще Федеральная налоговая служба. Этот рынок обелился в 10 раз", - сказал Дубин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Силуанов подчеркнул необходимость обеления экономики на всех уровнях
18 декабря, 23:19
Он отметил, что в тех сегментах, где внедряется такая маркировка, последовательно сокращается нелегальный оборот. Так, например, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50 до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%.
Она также способствует расширению рынка и прибыльности отраслей, добавил Дубин.
"Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%", - сказал он.
В уходящем году такая маркировка стала обязательной для новых категорий - это игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. А в следующем году, отметил Дубин, она может расшириться на товарные группы из пилотных проектов.
"В экспериментах сейчас мясная продукция, средства гигиены, удобрения, трубы, автозапчасти и многое другое", - напомнил он.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Минпромторг будет "обелять" отечественный рынок автокомплектующих
27 февраля, 17:39
 
ТехнологииРОССИЯФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала