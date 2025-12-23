https://1prime.ru/20251223/turtsiya-865835292.html

СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию

Эра недорогих поездок для туристов в Турции закончится 1 января 2026 года, цены вырастут на 15-20% из-за новых налоговых правил, утверждает издание Turizm... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T13:28+0300

бизнес

туризм

анталья

турция

стамбул

СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. Эра недорогих поездок для туристов в Турции закончится 1 января 2026 года, цены вырастут на 15-20% из-за новых налоговых правил, утверждает издание Turizm Ekonomi. В соответствии с опубликованным в сентябре президентским указом с 1 января 2026 года все перевозчики в городах с населением более 30 тысяч человек будут переведены с упрощенной системы налогообложения на общую. Решение касается и Стамбула, и популярных курортов Антальи и Муглы. Частных перевозчиков лишат льгот: теперь они будут обязаны оплачивать 20% НДС, выплачивать налоги ежеквартально, устанавливать терминалы для оплаты по карте, датчики расхода топлива, обязательным станет ведение полного бухгалтерского учета. Проверять предоставляемую перевозчиками информацию будут инспекторы. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, из-за нововведений тысячи небольших перевозчиков, имеющих лишь один автомобиль, будут вынуждены серьезно повысить цены или полностью уйти с рынка. "Эпоха "дешевого трансфера" заканчивается. До сих пор частные перевозчики могли работать с высокой маржой. Расходы на бухгалтерию составляли 100 долларов в год, они не платили НДС, и на бумаге демонстрировали минимальный доход. Таким образом, они могли предоставлять скидки до 50% по сравнению с туроператорами. А работающие по закону фирмы и туроператоры вынуждены были вкладываться в таксопарк, оплачивать страховки, лицензии, зарплаты сотрудникам, налоги и операционные расходы. Новая система нивелирует эту разницу", - заявил изданию глава турфирмы Tulpar Travel Сенай Сертель. По информации издания, эксперты считают, что из-за новых правил цены на частный трансфер увеличатся на 15-20%. "Небольшие и нелегальные перевозчики уйдут с рынка, в связи с этим уменьшится число доступных автомобилей, но вырастет качество обслуживания. Разница в ценах между фирмами и частными перевозчиками снизится до пяти-десяти евро. Многие туристы в таком случае предпочтут не рисковать, учитывая небольшую переплату", - сообщает Turizm Ekonomi. Портал отмечает, что нововведение будет выгодно туроператорам, которые уже длительное время выплачивают налоги без каких-либо послаблений. Ассоциация туроператоров Турции (TÜRSAB), в свою очередь, предлагает ввести особую зону у аэропорта Антальи для "разрешенного трансфера", в которую перевозчики смогут попасть только по QR-коду.

