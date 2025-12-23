Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/turtsiya-865835292.html
СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию
СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию - 23.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию
Эра недорогих поездок для туристов в Турции закончится 1 января 2026 года, цены вырастут на 15-20% из-за новых налоговых правил, утверждает издание Turizm... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:28+0300
2025-12-23T13:28+0300
бизнес
туризм
анталья
турция
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859810347_0:85:2201:1323_1920x0_80_0_0_ac457148d84ed9062fea159b2cdd379f.jpg
СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. Эра недорогих поездок для туристов в Турции закончится 1 января 2026 года, цены вырастут на 15-20% из-за новых налоговых правил, утверждает издание Turizm Ekonomi. В соответствии с опубликованным в сентябре президентским указом с 1 января 2026 года все перевозчики в городах с населением более 30 тысяч человек будут переведены с упрощенной системы налогообложения на общую. Решение касается и Стамбула, и популярных курортов Антальи и Муглы. Частных перевозчиков лишат льгот: теперь они будут обязаны оплачивать 20% НДС, выплачивать налоги ежеквартально, устанавливать терминалы для оплаты по карте, датчики расхода топлива, обязательным станет ведение полного бухгалтерского учета. Проверять предоставляемую перевозчиками информацию будут инспекторы. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, из-за нововведений тысячи небольших перевозчиков, имеющих лишь один автомобиль, будут вынуждены серьезно повысить цены или полностью уйти с рынка. "Эпоха "дешевого трансфера" заканчивается. До сих пор частные перевозчики могли работать с высокой маржой. Расходы на бухгалтерию составляли 100 долларов в год, они не платили НДС, и на бумаге демонстрировали минимальный доход. Таким образом, они могли предоставлять скидки до 50% по сравнению с туроператорами. А работающие по закону фирмы и туроператоры вынуждены были вкладываться в таксопарк, оплачивать страховки, лицензии, зарплаты сотрудникам, налоги и операционные расходы. Новая система нивелирует эту разницу", - заявил изданию глава турфирмы Tulpar Travel Сенай Сертель. По информации издания, эксперты считают, что из-за новых правил цены на частный трансфер увеличатся на 15-20%. "Небольшие и нелегальные перевозчики уйдут с рынка, в связи с этим уменьшится число доступных автомобилей, но вырастет качество обслуживания. Разница в ценах между фирмами и частными перевозчиками снизится до пяти-десяти евро. Многие туристы в таком случае предпочтут не рисковать, учитывая небольшую переплату", - сообщает Turizm Ekonomi. Портал отмечает, что нововведение будет выгодно туроператорам, которые уже длительное время выплачивают налоги без каких-либо послаблений. Ассоциация туроператоров Турции (TÜRSAB), в свою очередь, предлагает ввести особую зону у аэропорта Антальи для "разрешенного трансфера", в которую перевозчики смогут попасть только по QR-коду.
https://1prime.ru/20251210/bronevikcom-865391465.html
https://1prime.ru/20251103/finogranicheniya-864177658.html
анталья
турция
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859810347_162:0:2037:1406_1920x0_80_0_0_fed623e67aa27be8b1a54725b76029f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, анталья, турция, стамбул
Бизнес, Туризм, Анталья, ТУРЦИЯ, Стамбул
13:28 23.12.2025
 
СМИ рассказали, когда закончится эра дешевых поездок в Турцию

Turizm Ekonomi: эра дешевых поездок для туристов в Турции закончится

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 23 дек - ПРАЙМ. Эра недорогих поездок для туристов в Турции закончится 1 января 2026 года, цены вырастут на 15-20% из-за новых налоговых правил, утверждает издание Turizm Ekonomi.
В соответствии с опубликованным в сентябре президентским указом с 1 января 2026 года все перевозчики в городах с населением более 30 тысяч человек будут переведены с упрощенной системы налогообложения на общую. Решение касается и Стамбула, и популярных курортов Антальи и Муглы. Частных перевозчиков лишат льгот: теперь они будут обязаны оплачивать 20% НДС, выплачивать налоги ежеквартально, устанавливать терминалы для оплаты по карте, датчики расхода топлива, обязательным станет ведение полного бухгалтерского учета. Проверять предоставляемую перевозчиками информацию будут инспекторы.
Отдых в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Названы регионы с самым доступным жильем для туристов в 2025 году
10 декабря, 09:37
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, из-за нововведений тысячи небольших перевозчиков, имеющих лишь один автомобиль, будут вынуждены серьезно повысить цены или полностью уйти с рынка.
"Эпоха "дешевого трансфера" заканчивается. До сих пор частные перевозчики могли работать с высокой маржой. Расходы на бухгалтерию составляли 100 долларов в год, они не платили НДС, и на бумаге демонстрировали минимальный доход. Таким образом, они могли предоставлять скидки до 50% по сравнению с туроператорами. А работающие по закону фирмы и туроператоры вынуждены были вкладываться в таксопарк, оплачивать страховки, лицензии, зарплаты сотрудникам, налоги и операционные расходы. Новая система нивелирует эту разницу", - заявил изданию глава турфирмы Tulpar Travel Сенай Сертель.
По информации издания, эксперты считают, что из-за новых правил цены на частный трансфер увеличатся на 15-20%.
"Небольшие и нелегальные перевозчики уйдут с рынка, в связи с этим уменьшится число доступных автомобилей, но вырастет качество обслуживания. Разница в ценах между фирмами и частными перевозчиками снизится до пяти-десяти евро. Многие туристы в таком случае предпочтут не рисковать, учитывая небольшую переплату", - сообщает Turizm Ekonomi.
Портал отмечает, что нововведение будет выгодно туроператорам, которые уже длительное время выплачивают налоги без каких-либо послаблений.
Ассоциация туроператоров Турции (TÜRSAB), в свою очередь, предлагает ввести особую зону у аэропорта Антальи для "разрешенного трансфера", в которую перевозчики смогут попасть только по QR-коду.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Источник: туристы из России адаптировались к финограничениям в Турции
3 ноября, 08:01
 
БизнесТуризмАнтальяТУРЦИЯСтамбул
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала