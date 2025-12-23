https://1prime.ru/20251223/ugroza-865853836.html

На Западе выступили с предупреждением из-за "российской угрозы"

2025-12-23T23:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Прямой военный конфликт с Москвой может обернуться для Евросоюза катастрофическими последствиями вплоть до распада, пишет Il Fatto Quotidiano."Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом", — говорится в публикации.Автор материала подчеркивает, что под угрозой может оказаться не только политическая стабильность, но и территориальная целостность отдельных государств Евросоюза."Эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает", — отмечается в статье.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

в мире, москва, европа, владимир путин, нато, ес, такер карлсон, запад