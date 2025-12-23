Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Перебои с электроснабжением начались в Сумской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. "Есть перебои с электроснабжением", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
07:29 23.12.2025 (обновлено: 08:13 23.12.2025)
 
В Сумской области Украины начались перебои с электроснабжением

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Перебои с электроснабжением начались в Сумской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
"Есть перебои с электроснабжением", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
 
