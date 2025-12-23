https://1prime.ru/20251223/ukraina-865823406.html
В Сумской области Украины начались перебои с электроснабжением
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Перебои с электроснабжением начались в Сумской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. "Есть перебои с электроснабжением", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
Григоров: в Сумской области начались перебои с электроснабжением