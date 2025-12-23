Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC" - 23.12.2025, ПРАЙМ
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"
2025-12-23T08:52+0300
2025-12-23T08:52+0300
финансы
банки
украина
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "ССС" с уровня "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной валюте до "CCC" с "ограниченного дефолта", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. При этом долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Аналитики агентства отмечают, что повышение долгосрочного рейтинга дефолта в иностранной валюте отражает оценку Fitch того, что Украина нормализовала отношения со значительным большинством своих внешних коммерческих кредиторов. Украинское министерство финансов на прошлой неделе сообщило, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга. Отмечается, что за реструктуризацию проголосовало необходимое большинство владельцев варрантов. По данным ведомства, теперь у Украины появляется возможность конвертировать почти все непогашенные варранты в облигации на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов со сроками погашения в 2030, 2032 и 2034 годах. Варранты на 604 миллиона долларов будут аннулированы.
украина
финансы, банки, украина, fitch ratings
Финансы, Банки, УКРАИНА, Fitch Ratings
08:52 23.12.2025
 
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC" с "ограниченного дефолта"

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "ССС" с уровня "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной валюте до "CCC" с "ограниченного дефолта", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.
При этом долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Аналитики агентства отмечают, что повышение долгосрочного рейтинга дефолта в иностранной валюте отражает оценку Fitch того, что Украина нормализовала отношения со значительным большинством своих внешних коммерческих кредиторов.
Украинское министерство финансов на прошлой неделе сообщило, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга. Отмечается, что за реструктуризацию проголосовало необходимое большинство владельцев варрантов.
По данным ведомства, теперь у Украины появляется возможность конвертировать почти все непогашенные варранты в облигации на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов со сроками погашения в 2030, 2032 и 2034 годах. Варранты на 604 миллиона долларов будут аннулированы.
