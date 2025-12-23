Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

https://1prime.ru/20251223/ukraina-865825613.html

2025-12-23T08:52+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "ССС" с уровня "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной валюте до "CCC" с "ограниченного дефолта", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. При этом долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+", также как и краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах по-прежнему остаются на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Аналитики агентства отмечают, что повышение долгосрочного рейтинга дефолта в иностранной валюте отражает оценку Fitch того, что Украина нормализовала отношения со значительным большинством своих внешних коммерческих кредиторов. Украинское министерство финансов на прошлой неделе сообщило, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга. Отмечается, что за реструктуризацию проголосовало необходимое большинство владельцев варрантов. По данным ведомства, теперь у Украины появляется возможность конвертировать почти все непогашенные варранты в облигации на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов со сроками погашения в 2030, 2032 и 2034 годах. Варранты на 604 миллиона долларов будут аннулированы.

