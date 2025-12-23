https://1prime.ru/20251223/ukraina-865825944.html
В ряде областей Украины отключили электроэнергию
2025-12-23T08:59+0300
украина
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в министерстве энергетики страны. "В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В каких именно регионах введены аварийные отключения, не уточняется. По информации агентства РБК-Украина, они действуют в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что около 400 тысяч потребителей в стране ежедневно остаются без электроснабжения. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
