На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 23.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 23.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:48+0300
2025-12-23T17:48+0300
мировая экономика
россия
украина
киев
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
рфпи
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
https://1prime.ru/20251222/frg-865817465.html
украина
киев
сша
17:48 23.12.2025
 
© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России.
"Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на публикацию Владимира Зеленского, где были перечислены требования Киева к мирному договору.
Эксперт также отметил, что наличие иностранных миротворцев может отрицательно повлиять на поддержание безопасности Украины после конфликта.
Обсуждение плана мира Вашингтона
В конце ноября стало известно, что Белый дом работает над мирной инициативой по прекращению конфликта на Украине. Для переговоров в Москву прибылы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин встретился с ними в Кремле. Беседа длилась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре блока и предложила обсуждать их по отдельности. Он отметил, что прошелся почти по всем из них и были пункты, по которым Россия не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал обсуждение как содержательное, добавив, что успешные действия российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговоров.
Впоследствии в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в том числе, рассматривается возможность введения в страну многонациональных сил и поддержание численности ВСУ как минимум на уровне 800 тысяч человек. В обмен, американцы потребовали от Киева территориальные уступки.
В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. О результатах он должен будет сообщить главе государства.
Минобороны Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
Вчера, 23:27
 
