На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России. "Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на публикацию Владимира Зеленского, где были перечислены требования Киева к мирному договору. Эксперт также отметил, что наличие иностранных миротворцев может отрицательно повлиять на поддержание безопасности Украины после конфликта. Обсуждение плана мира Вашингтона В конце ноября стало известно, что Белый дом работает над мирной инициативой по прекращению конфликта на Украине. Для переговоров в Москву прибылы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин встретился с ними в Кремле. Беседа длилась почти пять часов. По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре блока и предложила обсуждать их по отдельности. Он отметил, что прошелся почти по всем из них и были пункты, по которым Россия не согласна. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал обсуждение как содержательное, добавив, что успешные действия российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговоров. Впоследствии в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в том числе, рассматривается возможность введения в страну многонациональных сил и поддержание численности ВСУ как минимум на уровне 800 тысяч человек. В обмен, американцы потребовали от Киева территориальные уступки. В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. О результатах он должен будет сообщить главе государства.

