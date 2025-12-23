https://1prime.ru/20251223/ukraina-865847476.html
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - 23.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:48+0300
2025-12-23T17:48+0300
2025-12-23T17:48+0300
мировая экономика
россия
украина
киев
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
рфпи
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России. "Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на публикацию Владимира Зеленского, где были перечислены требования Киева к мирному договору. Эксперт также отметил, что наличие иностранных миротворцев может отрицательно повлиять на поддержание безопасности Украины после конфликта. Обсуждение плана мира Вашингтона В конце ноября стало известно, что Белый дом работает над мирной инициативой по прекращению конфликта на Украине. Для переговоров в Москву прибылы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин встретился с ними в Кремле. Беседа длилась почти пять часов. По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре блока и предложила обсуждать их по отдельности. Он отметил, что прошелся почти по всем из них и были пункты, по которым Россия не согласна. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал обсуждение как содержательное, добавив, что успешные действия российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговоров. Впоследствии в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в том числе, рассматривается возможность введения в страну многонациональных сил и поддержание численности ВСУ как минимум на уровне 800 тысяч человек. В обмен, американцы потребовали от Киева территориальные уступки. В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. О результатах он должен будет сообщить главе государства.
https://1prime.ru/20251222/frg-865817465.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, украина, киев, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, рфпи, всу
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, РФПИ, ВСУ
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Эпископос: размещение европейских войск на Украине недопустимо для России
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.
Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X заявил
, что размещение европейских войск на Украине является неприемлемым для России.
"Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на публикацию Владимира Зеленского, где были перечислены требования Киева к мирному договору.
Эксперт также отметил, что наличие иностранных миротворцев может отрицательно повлиять на поддержание безопасности Украины после конфликта.
Обсуждение плана мира Вашингтона
В конце ноября стало известно, что Белый дом работает над мирной инициативой по прекращению конфликта на Украине. Для переговоров в Москву прибылы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин встретился с ними в Кремле. Беседа длилась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре блока и предложила обсуждать их по отдельности. Он отметил, что прошелся почти по всем из них и были пункты, по которым Россия не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал обсуждение как содержательное, добавив, что успешные действия российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговоров.
Впоследствии в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в том числе, рассматривается возможность введения в страну многонациональных сил и поддержание численности ВСУ как минимум на уровне 800 тысяч человек. В обмен, американцы потребовали от Киева территориальные уступки.
В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. О результатах он должен будет сообщить главе государства.
Минобороны Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине