Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов напомнил Помпео о праве Ирана поддерживать ядерную программу - 23.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251223/uljanov-865820121.html
Ульянов напомнил Помпео о праве Ирана поддерживать ядерную программу
Ульянов напомнил Помпео о праве Ирана поддерживать ядерную программу - 23.12.2025, ПРАЙМ
Ульянов напомнил Помпео о праве Ирана поддерживать ядерную программу
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:24+0300
2025-12-23T01:24+0300
энергетика
экономика
иран
сша
рф
михаил ульянов
аббас аракчи
майк помпео
магатэ
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865820121.jpg?1766442289
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям. Экс-госсекретарь США Майк Помпео в публикации в соцсети Х утверждает, что Иран якобы "делает всё возможное" для восстановления своей ядерной программы. Он призвал к недопущению этого посредством постоянного давления на Тегеран. "По всей видимости, бывший госсекретарь не знает, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обладает неотъемлемым правом поддерживать национальную ядерную программу при условии, что она служит исключительно мирным целям", - написал Ульянов в X, комментируя заявление Помпео. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции "евротройки" и США о доступе к ядерным объектам исламской республики. Он указал, что этот шаг направлен на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН по восстановлению отмененных резолюций Совета и дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ. Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки". Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ. Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ, но формат взаимодействия с Агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
иран
сша
рф
иран, сша, рф, михаил ульянов, аббас аракчи, майк помпео, магатэ, оон, мид
Энергетика, Экономика, ИРАН, США, РФ, Михаил Ульянов, Аббас Аракчи, Майк Помпео, МАГАТЭ, ООН, МИД
01:24 23.12.2025
 
Ульянов напомнил Помпео о праве Ирана поддерживать ядерную программу

Постпред Ульянов: Иран имеет право поддерживать свою ядерную программу

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям.
Экс-госсекретарь США Майк Помпео в публикации в соцсети Х утверждает, что Иран якобы "делает всё возможное" для восстановления своей ядерной программы. Он призвал к недопущению этого посредством постоянного давления на Тегеран.
"По всей видимости, бывший госсекретарь не знает, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обладает неотъемлемым правом поддерживать национальную ядерную программу при условии, что она служит исключительно мирным целям", - написал Ульянов в X, комментируя заявление Помпео.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции "евротройки" и США о доступе к ядерным объектам исламской республики. Он указал, что этот шаг направлен на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН по восстановлению отмененных резолюций Совета и дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ. Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ, но формат взаимодействия с Агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
 
