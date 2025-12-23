https://1prime.ru/20251223/uzbekistan-865834658.html

На площадке АЭС в Узбекистане планируют разместить четыре больших блока

БОГДОН (Узбекистан), 23 дек - ПРАЙМ. Площадка строящейся атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" предусматривает размещение четырех больших энергоблоков, но пока по плану будут строиться два больших и два малых, заявил журналистам во вторник директор узбекского агентства по атомной энергии (Узатом) Азим Ахмедходжаев. Во вторник в населенном пункте Богдон Фаришского района Джизакской области проводятся общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане. "Плана нет. На сегодняшний день (есть – ред.) исследованная площадка, она показывает возможность такого размещения. Но сейчас у нас по плану два малых, два больших (энергоблока – ред.). Поэтому это всё время покажет", - сказал Ахмедходжаев на полях общественных слушаний, отвечая на вопрос о возможности расширения мощности АЭС за счёт больших блоков. Он уточнил, что расширение станции в дальнейшем может быть осуществлено с учётом роста и планов по потреблению электроэнергии в Узбекистане. "Если будет на то такое решение со стороны руководства в соответствии с теми аналитическими данными, которые будут положены, будет, соответственно, проведена дополнительная работа", - добавил глава Узатома. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года. В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.

