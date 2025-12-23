https://1prime.ru/20251223/veyp-865850750.html

В РПЦ выступили за запрет продажи вейпов и электронных сигарет

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает за законодательный запрет продажи вейпов и электронных сигарет в РФ, сообщил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Во вторник Лукьянов принял участие в видеоконференции "Онлайн-продажа энергетиков, алкоголя и табака как угроза традиционным ценностям, здоровью нации и государственной политике. Вейпы как долгосрочный риск для национальной демографической политики". "Согласно нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", высокое качество жизни напрямую зависит от возможности в том числе предупреждать и обнаруживать заболевания, которые могут не давать о себе знать. Введение запрета на вейпы и электронные сигареты в целях реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" будет способствовать профилактике заболеваний, повышению качества жизни и продлению активного периода жизни граждан", - сказал Лукьянов. Он обратил внимание "катастрофические последствия" для мужского и женского репродуктивного здоровья от курения вейпов и электронных сигарет. "Из-за двух факторов - их популярности среди молодежи и декларируемой производителями якобы "безвредности" по сравнению с сигаретами - вейпы стали бомбой замедленного действия для национальной демографии. Отмечу, что вейпу не нужен даже никотин, чтобы отравить организм человека", - добавил священник. В связи с этим он призвал законодательно ввести запрет на оборот этой продукции, а также "предусмотреть административную ответственность за нарушение запрета, уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения, предусмотреть таможенное регулирование, запрещающее ввоз, и техническое регулирование, исключающее легальное производство и стандартизацию, а также сопутствующие изменения в отраслевых актах". "Необходимо добиваться комплексного запрета на производство, ввоз, оптовую и розничную продажу, а также иное распространение на территории РФ никотиносодержащей продукции - это вейпы, электронные системы доставки никотина, жидкости и ароматизаторов для них, а также изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянных смесей, а также устройств для их потребления", - призвал Лукьянов. "Отдельно стоит подчеркнуть, что предлагаемые в настоящий момент изменения в законодательство о лицензировании такой продукции не решат проблему, а наоборот приведут к ее усугублению в долгосрочной перспективе. Данная мера лишь закрепит правовой статус никотиносодержащей продукции и приведет к абсолютной ее легализации на территории нашей страны. Легализация под видом лицензирования – это опасная практика, которая может привести к росту рисков для общества", - добавил представитель РПЦ.

