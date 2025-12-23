Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/vladelets-865820512.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко - 23.12.2025, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:52+0300
2025-12-23T01:52+0300
бизнес
экономика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865820512.jpg?1766443922
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко – Максимов не знает. "Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко - ред.) - я не в курсе", - сказал Максимов. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Бизнес, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
01:52 23.12.2025
 
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко

Владелец пекарни "Машенька" Максимов: в пекарню пришел заказ на каравай для Лукашенко

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко – Максимов не знает.
"Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко - ред.) - я не в курсе", - сказал Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
 
ЭкономикаБизнесБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала