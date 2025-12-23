Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе на каравай для Лукашенко

https://1prime.ru/20251223/vladelets-865820512.html

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко – Максимов не знает. "Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко - ред.) - я не в курсе", - сказал Максимов. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".

