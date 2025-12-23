https://1prime.ru/20251223/volodin-865834344.html

Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Коллеги, мы с вами видим, правительство и Центральный банк делают все для того, чтобы снизить инфляцию. В 2025 году она составит порядка 5,7%. В прошлом году, в это же время, она составляла 9,5%. Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

