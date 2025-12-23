Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:06+0300
2025-12-23T13:06+0300
банки
финансы
рф
вячеслав володин
госдума
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Коллеги, мы с вами видим, правительство и Центральный банк делают все для того, чтобы снизить инфляцию. В 2025 году она составит порядка 5,7%. В прошлом году, в это же время, она составляла 9,5%. Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
рф
банки, финансы, рф, вячеслав володин, госдума, центральные банки
Банки, Финансы, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, центральные банки
13:06 23.12.2025
 
Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин

Володин: Правительство и ЦБ делают все для снижения инфляции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Коллеги, мы с вами видим, правительство и Центральный банк делают все для того, чтобы снизить инфляцию. В 2025 году она составит порядка 5,7%. В прошлом году, в это же время, она составляла 9,5%. Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
БанкиФинансыРФВячеслав ВолодинГосдумацентральные банки
 
 
