Правительство и Центробанк делают все для снижения инфляции, заявил Володин
2025-12-23T13:06+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ и Центробанк РФ делают все, чтобы снизить инфляцию, Госдума поддерживает такие действия, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Коллеги, мы с вами видим, правительство и Центральный банк делают все для того, чтобы снизить инфляцию. В 2025 году она составит порядка 5,7%. В прошлом году, в это же время, она составляла 9,5%. Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
