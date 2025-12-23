Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин - 23.12.2025
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин - 23.12.2025, ПРАЙМ
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин
Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T14:28+0300
2025-12-23T14:28+0300
россия
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864950393_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_1be0b84b979b194c3f993462ef4dd8fa.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Надеемся, что на будущий год будет и меньше инфляция, порядка 4-5%. Это прогноз нашего профильного комитета. И ключевая ставка должна быть снижена, где-то порядка до 9 %. Мы с своей стороны будем делать всё для этого", - сказал он журналистам.
россия, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
14:28 23.12.2025
 
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин

Володин: Госдума будет делать все для снижения ключевой ставки до 9%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Надеемся, что на будущий год будет и меньше инфляция, порядка 4-5%. Это прогноз нашего профильного комитета. И ключевая ставка должна быть снижена, где-то порядка до 9 %. Мы с своей стороны будем делать всё для этого", - сказал он журналистам.
РОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
