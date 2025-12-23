https://1prime.ru/20251223/volodin-865837465.html
Госдума сделает все, чтобы ключевая ставка была снижена, заявил Володин
2025-12-23T14:28+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Надеемся, что на будущий год будет и меньше инфляция, порядка 4-5%. Это прогноз нашего профильного комитета. И ключевая ставка должна быть снижена, где-то порядка до 9 %. Мы с своей стороны будем делать всё для этого", - сказал он журналистам.
