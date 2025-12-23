https://1prime.ru/20251223/volvo-865841251.html

Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки с логотипом компании, а также "Volvo" и "Volvo Penta" поступили в ведомство в декабре 2025 года. В качестве заявителя указан "Вольво Трейдмарк Холдинг АБ". В случае регистрации в России под соответствующими товарными знаками компания сможет продавать машины разных классов, катера и яхты, запчасти, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года. Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.

