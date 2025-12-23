Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России - 23.12.2025, ПРАЙМ
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:50+0300
2025-12-23T15:50+0300
бизнес
рф
volvo
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/82881/39/828813984_0:26:3077:1756_1920x0_80_0_0_a74b62f71427a004f22da9d3d601185e.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки с логотипом компании, а также "Volvo" и "Volvo Penta" поступили в ведомство в декабре 2025 года. В качестве заявителя указан "Вольво Трейдмарк Холдинг АБ". В случае регистрации в России под соответствующими товарными знаками компания сможет продавать машины разных классов, катера и яхты, запчасти, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года. Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.
рф
бизнес, рф, volvo, роспатент
Бизнес, РФ, Volvo, Роспатент
15:50 23.12.2025
 
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

Шведская Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

© РИА Новости . Александр Кондратюк
Volvo - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Volvo. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки с логотипом компании, а также "Volvo" и "Volvo Penta" поступили в ведомство в декабре 2025 года. В качестве заявителя указан "Вольво Трейдмарк Холдинг АБ".
В случае регистрации в России под соответствующими товарными знаками компания сможет продавать машины разных классов, катера и яхты, запчасти, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей.
Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года.
Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.
БизнесРФVolvoРоспатент
 
 
