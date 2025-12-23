Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью - 23.12.2025
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью - 23.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью
Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:12+0300
2025-12-23T11:12+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости. "Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
11:12 23.12.2025
 
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью

Пленум ВС постановил лишать обвиняемого права заниматься определенной деятельностью

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости.
"Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Верховный суд обязал ИП платить в суде госпошлину как физлица
