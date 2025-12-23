https://1prime.ru/20251223/vs-865830148.html
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости. "Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что суды при назначении наказания могут лишать обвиняемого права заниматься конкретной деятельностью, передает корреспондент РИА Новости.
"Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: "Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных (управленческих) функций в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов)", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ
. Во вторник его приняли.
