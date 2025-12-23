https://1prime.ru/20251223/vs-865830277.html

Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными

Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными - 23.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными

Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T11:14+0300

2025-12-23T11:14+0300

2025-12-23T11:14+0300

финансы

банки

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. "В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например о возмещении вреда жизни и здоровью – первая очередь, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, – вторая очередь", - говорится в проекте. Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.

https://1prime.ru/20251223/vs-865830148.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, верховный суд