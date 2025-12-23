Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными - 23.12.2025
Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными
Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными - 23.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными
Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:14+0300
2025-12-23T11:14+0300
финансы
банки
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. "В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например о возмещении вреда жизни и здоровью – первая очередь, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, – вторая очередь", - говорится в проекте. Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
финансы, банки, верховный суд
Финансы, Банки, Верховный суд
11:14 23.12.2025
 
Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными

ВС: при банкротстве должны быть приоритетными социальные требования

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например о возмещении вреда жизни и здоровью – первая очередь, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, – вторая очередь", - говорится в проекте.
Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью
11:12
 
ФинансыБанкиВерховный суд
 
 
