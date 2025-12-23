Верховный суд назвал социальные требования при банкротстве приоритетными

https://1prime.ru/20251223/vs-865830277.html
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Социальные требования должны быть приоритетными при банкротстве, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. "В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например о возмещении вреда жизни и здоровью – первая очередь, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, – вторая очередь", - говорится в проекте. Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
