ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год

2025-12-23T16:41+0300
2025-12-23T16:41+0300
2025-12-23T16:44+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики за этот период лишь на 3,3% в пересчете на год.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,3%.В первом квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год, во втором - вырос на 3,8%.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составил 3,5% после 2,5% в предшествовавшем квартале.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
