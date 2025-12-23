Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год - 23.12.2025, ПРАЙМ
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год - 23.12.2025, ПРАЙМ
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год
Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики за этот период лишь на 3,3% в пересчете на год.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,3%.В первом квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год, во втором - вырос на 3,8%.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составил 3,5% после 2,5% в предшествовавшем квартале.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
16:41 23.12.2025 (обновлено: 16:44 23.12.2025)
 
ВВП США в III квартале, по первой оценке, вырос на 4,3% в пересчете на год

ВВП США в III квартале вырос на 4,3% в пересчете на год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики за этот период лишь на 3,3% в пересчете на год.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,3%.
В первом квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год, во втором - вырос на 3,8%.
Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составил 3,5% после 2,5% в предшествовавшем квартале.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
Госдолг США
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе
Вчера, 23:10
 
Экономика Мировая экономика США
 
 
