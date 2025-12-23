https://1prime.ru/20251223/yuan-865828765.html
Курс юаня на открытии Мосбиржи снизился
рынок
торги
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на открытии торгов вторника стабилизировался около уровня предыдущего закрытия - 11,13 рубля, после чего перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 1 копейку, до 11,12 рубля.
Новости
