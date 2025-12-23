https://1prime.ru/20251223/yuan-865844841.html
Курс юаня во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия
Курс юаня во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия - 23.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия
Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:00+0300
2025-12-23T17:00+0300
2025-12-23T17:00+0300
экономика
рынок
торги
рф
россия
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.42 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,18 рубля, в целом находясь около уровня предыдущего закрытия, переходя от снижения к росту и обратно. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,35% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,28 рубля. И если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,059, а на форексе - 7,028, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,4%. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 77,81 рубля. "Российская валюта показывает стабильный тренд на фоне традиционного декабрьского налогового периода, когда экспортеры активно конвертируют выручку для расчетов с бюджетом", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Курс на время может задержаться в районе 11,1-11,2 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". А по оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 78–80 рублей, 92–94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865841014.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4fb3587f87b06259d2f4c94b5ec37d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, рф, россия, юань
Экономика, Рынок, Торги, РФ, РОССИЯ, юань
Курс юаня во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия
Курс юаня к рублю во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.42 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,18 рубля, в целом находясь около уровня предыдущего закрытия, переходя от снижения к росту и обратно.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,35% на предыдущих торгах).
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,28 рубля. И если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ
составляет 7,059, а на форексе - 7,028, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,4%.
На внебиржевом же рынке доллар котируется по 77,81 рубля.
"Российская валюта показывает стабильный тренд на фоне традиционного декабрьского налогового периода, когда экспортеры активно конвертируют выручку для расчетов с бюджетом", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
.
Курс на время может задержаться в районе 11,1-11,2 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
А по оценкам Владимира Чернова
из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 78–80 рублей, 92–94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов