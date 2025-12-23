https://1prime.ru/20251223/yuan-865844841.html

Курс юаня во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия

2025-12-23T17:00+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник днем колеблется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.42 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,18 рубля, в целом находясь около уровня предыдущего закрытия, переходя от снижения к росту и обратно. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,35% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,28 рубля. И если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,059, а на форексе - 7,028, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,4%. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 77,81 рубля. "Российская валюта показывает стабильный тренд на фоне традиционного декабрьского налогового периода, когда экспортеры активно конвертируют выручку для расчетов с бюджетом", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Курс на время может задержаться в районе 11,1-11,2 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". А по оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 78–80 рублей, 92–94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.

