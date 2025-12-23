https://1prime.ru/20251223/zaes-865844307.html
Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год
2025-12-23T16:45+0300
энергетика
россия
запорожская аэс
росэнергоатом
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год, сообщил концерн "Росэнергоатом". "На 2026 год запланирован капитальный ремонт энергоблоков с контролем металла корпусов реакторов", - говорится в сообщении.
Энергетика, РОССИЯ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
