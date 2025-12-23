Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС, заявил Лихачев - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251223/zaes-865848032.html
Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС, заявил Лихачев - 23.12.2025, ПРАЙМ
Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:59+0300
2025-12-23T18:31+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859977025_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_5ed2a4f821eba0c8841b0f50d5d8ea07.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам. "Российская Федерация как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано, будь то Крым, будь то Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты. В данном случае все новые договорённости, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции. Когда она наступит - к сожалению, мы с вами точно время назвать не можем", - добавил Лихачев.Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859977025_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_0d2b96cd27677f7354cfdf67e04c8cf3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
17:59 23.12.2025 (обновлено: 18:31 23.12.2025)
 
Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия решит, где будет востребовано электричество с ЗАЭС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам.
"Российская Федерация как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано, будь то Крым, будь то Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты. В данном случае все новые договорённости, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции. Когда она наступит - к сожалению, мы с вами точно время назвать не можем", - добавил Лихачев.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации, заявил Лихачев
17:38
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала