Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС - 23.12.2025
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС - 23.12.2025, ПРАЙМ
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доводит до руководства других стран и международных организаций точку зрения РФ по ситуации на Запорожской АЭС и в городе... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доводит до руководства других стран и международных организаций точку зрения РФ по ситуации на Запорожской АЭС и в городе Энергодаре, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы регулярно обсуждаем с Рафаэлем Гросси эту проблематику. Он - человек в мире влиятельный, он доносит нашу точку зрения до руководителей стран и международных организаций", - сказал Лихачев журналистам. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
18:44 23.12.2025
 
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС

Глава "Росатома" Лихачев: Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС

© РИА Новости . Евгений Биятов
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доводит до руководства других стран и международных организаций точку зрения РФ по ситуации на Запорожской АЭС и в городе Энергодаре, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы регулярно обсуждаем с Рафаэлем Гросси эту проблематику. Он - человек в мире влиятельный, он доносит нашу точку зрения до руководителей стран и международных организаций", - сказал Лихачев журналистам.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев
Заголовок открываемого материала