На Западе сделали заявление о России из-за ситуации в зоне СВО
Аналитик Джонсон: Россия сейчас находится в наиболее сильной позиции в зоне СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия обладает большим преимуществом в области вооружений и численности войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Дизена.
"Сейчас русские находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала специальной военной операции, как с точки зрения численности своих войск, так и с точки зрения доминирования в различных системах вооружения, а также из-за резкого сокращения численности украинских вооруженных сил и столь же резкого сокращения западной помощи", — сказал он.
Аналитик отметил, что нет ни одного фактора, который давал бы Украине преимущество и способствовал бы появлению у нее рычагов влияния на переговорный процесс.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.