Заявление Макрона о Путине встревожило Запад
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможных переговорах с Владимиром Путиным спровоцировало вопросы в Брюсселе и стало отражением кризиса европейской дипломатии, пишет Le Figaro."Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза", — отмечается в материале.Как указывает издание, после слов Макрона о необходимости возобновления контактов с Москвой в Брюсселе начались обсуждения того, кто именно мог бы представлять ЕС в диалоге с президентом России. В качестве возможного кандидата называлась глава евродипломатии Кая Каллас, однако остается неясным, кого именно имел в виду французский лидер."Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития", — подчеркивается в публикации.В пятницу французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
запад, брюссель, эммануэль макрон, le figaro, ес, владимир путин, кая каллас, франция, в мире
23:16 23.12.2025
 
Заявление Макрона о Путине встревожило Запад

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможных переговорах с Владимиром Путиным спровоцировало вопросы в Брюсселе и стало отражением кризиса европейской дипломатии, пишет Le Figaro.
"Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза", — отмечается в материале.
Как указывает издание, после слов Макрона о необходимости возобновления контактов с Москвой в Брюсселе начались обсуждения того, кто именно мог бы представлять ЕС в диалоге с президентом России. В качестве возможного кандидата называлась глава евродипломатии Кая Каллас, однако остается неясным, кого именно имел в виду французский лидер.
"Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития", — подчеркивается в публикации.
В пятницу французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала