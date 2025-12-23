Заявление Макрона о Путине встревожило Запад

https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853086.html

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможных переговорах с Владимиром Путиным спровоцировало вопросы в Брюсселе и стало отражением кризиса европейской дипломатии, пишет Le Figaro."Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза", — отмечается в материале.Как указывает издание, после слов Макрона о необходимости возобновления контактов с Москвой в Брюсселе начались обсуждения того, кто именно мог бы представлять ЕС в диалоге с президентом России. В качестве возможного кандидата называлась глава евродипломатии Кая Каллас, однако остается неясным, кого именно имел в виду французский лидер."Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития", — подчеркивается в публикации.В пятницу французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

