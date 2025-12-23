https://1prime.ru/20251223/zelenskiy-865819758.html

"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского

"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского - 23.12.2025, ПРАЙМ

"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского

Владимир Зеленский создает видимость подготовки к выборам, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T01:10+0300

2025-12-23T01:10+0300

2025-12-23T01:23+0300

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский создает видимость подготовки к выборам, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский, — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов", — написал нардеп.В числе тем, обсуждения которых старается избежать глава киевского режима, Дмитрук отметил быстрое продвижение российской армии, множество нерешенных социальных и экономических проблем в стране, а также деградацию системы государственного управления на Украине."Эти вопросы задавать не нужно. Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма", — подытожил депутат.Накануне председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обозначил четыре условия, необходимые для проведения президентских выборов. Он отметил, что подписал распоряжение о подготовке соответствующего законопроекта.В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов, но взамен потребовал от США и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил заключить соглашение о моратории на атаки по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Этим Зеленский надеется добиться временного прекращения огня.Изначально выборы нового президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский указывал на их "несвоевременность". Хотя его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что он остается легитимным лидером до проведения следующих выборов.

