Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251223/zelenskiy-865819758.html
"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского
"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского - 23.12.2025, ПРАЙМ
"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского
Владимир Зеленский создает видимость подготовки к выборам, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T01:10+0300
2025-12-23T01:23+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
сша
европа
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский создает видимость подготовки к выборам, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский, — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов", — написал нардеп.В числе тем, обсуждения которых старается избежать глава киевского режима, Дмитрук отметил быстрое продвижение российской армии, множество нерешенных социальных и экономических проблем в стране, а также деградацию системы государственного управления на Украине."Эти вопросы задавать не нужно. Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма", — подытожил депутат.Накануне председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обозначил четыре условия, необходимые для проведения президентских выборов. Он отметил, что подписал распоряжение о подготовке соответствующего законопроекта.В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов, но взамен потребовал от США и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил заключить соглашение о моратории на атаки по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Этим Зеленский надеется добиться временного прекращения огня.Изначально выборы нового президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский указывал на их "несвоевременность". Хотя его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что он остается легитимным лидером до проведения следующих выборов.
https://1prime.ru/20251221/peregovory-865783230.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рада, владимир зеленский, сша, европа, выборы
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, США, ЕВРОПА, Выборы
01:10 23.12.2025 (обновлено: 01:23 23.12.2025)
 
"Выборов на Украине не будет". Депутат Рады раскрыл планы Зеленского

Депутат Дмитрук: Зеленский обманывает людей, заявляя о подготовке к выборам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский создает видимость подготовки к выборам, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский, — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов", — написал нардеп.
В числе тем, обсуждения которых старается избежать глава киевского режима, Дмитрук отметил быстрое продвижение российской армии, множество нерешенных социальных и экономических проблем в стране, а также деградацию системы государственного управления на Украине.
"Эти вопросы задавать не нужно. Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма", — подытожил депутат.
Накануне председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обозначил четыре условия, необходимые для проведения президентских выборов. Он отметил, что подписал распоряжение о подготовке соответствующего законопроекта.
В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов, но взамен потребовал от США и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил заключить соглашение о моратории на атаки по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Этим Зеленский надеется добиться временного прекращения огня.
Изначально выборы нового президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский указывал на их "несвоевременность". Хотя его полномочия истекли еще 20 мая прошлого года, официальный Киев утверждает, что он остается легитимным лидером до проведения следующих выборов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
В Финляндии обрушились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
21 декабря, 23:13
 
ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир ЗеленскийСШАЕВРОПАВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала