Цены на золото обновили исторический рекорд
2025-12-23T08:56+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Цены на золото растут во вторник утром, в ходе торгов обновив исторический рекорд, драгметалл интересен для инвесторов как средство защиты от неопределенности на фоне конфликта США и Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,02% относительно предыдущего закрытия, или на 45,4 доллара, - до 4 514,8 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4 530,3 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,45% - до 69,563 доллара за унцию. Ранее во вторник его котировки также обновили рекорд, поднявшись до 70,15 доллара. Рынки продолжают оценивать заявление президента США Дональда Трампа, сделанное на прошлой неделе, о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Во вторник Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам. "Напряженность в отношениях между США и Венесуэлой удерживает золото в фокусе внимания инвесторов как средство защиты от неопределенности", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Также он добавил, что на этой неделе золото резко выросло в цене в рамках более широкого изменения позиционирования на фоне ожиданий дальнейшего смягчения процентной политики в США. По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд понизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
