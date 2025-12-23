Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото замедлило рост на данных по ВВП США - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/zoloto-865850017.html
Золото замедлило рост на данных по ВВП США
Золото замедлило рост на данных по ВВП США - 23.12.2025, ПРАЙМ
Золото замедлило рост на данных по ВВП США
Стоимость золота замедлила темпы роста во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T19:01+0300
2025-12-23T19:01+0300
рынок
сша
comex
федрезерв
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила темпы роста во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04% - до 4 470,8 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал примерно до 4 520 долларов. Мартовский фьючерс на серебро на 18.29 мск дорожал на 0,94% - до 69,21 доллара за унцию. Инвесторы оценивают данные по США. Так, ВВП страны, согласно предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали увеличение показателя только на 3,3% в пересчете на год. Также Федрезерв США сообщил, что объем промышленного производства страны в ноябре вырос в месячном выражении чуть сильнее прогноза - на 0,2%. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта. Аналитики ждали значение на уровне в 91 пункт. После публикации макростатистики стоимость доллара замедлила снижение по отношению к другим мировым валютам, что могло отразиться на динамике котировок золота.
https://1prime.ru/20251220/zoloto-865753971.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex, федрезерв, conference board
Рынок, США, Comex, Федрезерв, Conference Board
19:01 23.12.2025
 
Золото замедлило рост на данных по ВВП США

Стоимость золота замедлила темпы роста после выхода данных по США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила темпы роста во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04% - до 4 470,8 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал примерно до 4 520 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.29 мск дорожал на 0,94% - до 69,21 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают данные по США. Так, ВВП страны, согласно предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали увеличение показателя только на 3,3% в пересчете на год.
Также Федрезерв США сообщил, что объем промышленного производства страны в ноябре вырос в месячном выражении чуть сильнее прогноза - на 0,2%.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта. Аналитики ждали значение на уровне в 91 пункт.
После публикации макростатистики стоимость доллара замедлила снижение по отношению к другим мировым валютам, что могло отразиться на динамике котировок золота.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
20 декабря, 18:30
 
РынокСШАComexФедрезервConference Board
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала