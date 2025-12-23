Золото замедлило рост на данных по ВВП США
Стоимость золота замедлила темпы роста после выхода данных по США
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила темпы роста во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04% - до 4 470,8 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал примерно до 4 520 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.29 мск дорожал на 0,94% - до 69,21 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают данные по США. Так, ВВП страны, согласно предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали увеличение показателя только на 3,3% в пересчете на год.
Также Федрезерв США сообщил, что объем промышленного производства страны в ноябре вырос в месячном выражении чуть сильнее прогноза - на 0,2%.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта. Аналитики ждали значение на уровне в 91 пункт.
После публикации макростатистики стоимость доллара замедлила снижение по отношению к другим мировым валютам, что могло отразиться на динамике котировок золота.