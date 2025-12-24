https://1prime.ru/20251224/aeroport-865855385.html
2025-12-24T00:45+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Нижний Новгород ("Чкалов") он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
