Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - 24.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

24.12.2025

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация. "Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Нижний Новгород ("Чкалов") он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

