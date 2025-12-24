Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/agroeksport-865864398.html
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи
Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:49+0300
2025-12-24T09:49+0300
экономика
россия
китай
япония
польша
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865864231_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_159cd9cb674cb032d11759184465b1b7.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи на сумму более 64 миллионов долларов… Можно констатировать, что исторический рекорд побит: ранее максимум в экспорте российской гречихи в весе фиксировался в 2024 году - 235 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 11 месяцами прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении. На первом месте среди покупателей - Китай, поставки в эту страну составили порядка 238 тысяч тонн. Также в тройке лидеров Япония - с закупками около 4 тысяч тонн и Польша - 3 тысячи тонн. По данным центра, за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.
https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html
китай
япония
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865864231_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_44b9d3fc8bd81df8d706e44a241d4540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, япония, польша, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ПОЛЬША, Агроэкспорт
09:49 24.12.2025
 
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи

"Агроэкспорт": Российский экспорт гречихи побил прошлогодний рекорд

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая гречихи
Уборка урожая гречихи - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Уборка урожая гречихи. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи на сумму более 64 миллионов долларов… Можно констатировать, что исторический рекорд побит: ранее максимум в экспорте российской гречихи в весе фиксировался в 2024 году - 235 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сравнении с 11 месяцами прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении.
На первом месте среди покупателей - Китай, поставки в эту страну составили порядка 238 тысяч тонн. Также в тройке лидеров Япония - с закупками около 4 тысяч тонн и Польша - 3 тысячи тонн.
По данным центра, за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.
Уборка пшеницы на полях - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
09:07
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙЯПОНИЯПОЛЬШААгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала