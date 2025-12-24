https://1prime.ru/20251224/agroeksport-865864398.html

Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи

Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи - 24.12.2025, ПРАЙМ

Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи

Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". | 24.12.2025

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи на сумму более 64 миллионов долларов… Можно констатировать, что исторический рекорд побит: ранее максимум в экспорте российской гречихи в весе фиксировался в 2024 году - 235 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 11 месяцами прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении. На первом месте среди покупателей - Китай, поставки в эту страну составили порядка 238 тысяч тонн. Также в тройке лидеров Япония - с закупками около 4 тысяч тонн и Польша - 3 тысячи тонн. По данным центра, за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.

