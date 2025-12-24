https://1prime.ru/20251224/agroeksport-865864398.html
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи
Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:49+0300
2025-12-24T09:49+0300
2025-12-24T09:49+0300
экономика
россия
китай
япония
польша
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865864231_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_159cd9cb674cb032d11759184465b1b7.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи на сумму более 64 миллионов долларов… Можно констатировать, что исторический рекорд побит: ранее максимум в экспорте российской гречихи в весе фиксировался в 2024 году - 235 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 11 месяцами прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении. На первом месте среди покупателей - Китай, поставки в эту страну составили порядка 238 тысяч тонн. Также в тройке лидеров Япония - с закупками около 4 тысяч тонн и Польша - 3 тысячи тонн. По данным центра, за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.
https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html
китай
япония
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865864231_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_44b9d3fc8bd81df8d706e44a241d4540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, япония, польша, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ПОЛЬША, Агроэкспорт
Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту гречихи
"Агроэкспорт": Российский экспорт гречихи побил прошлогодний рекорд
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи и побила прошлогодний рекорд, сообщил
федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тысяч тонн гречихи на сумму более 64 миллионов долларов… Можно констатировать, что исторический рекорд побит: ранее максимум в экспорте российской гречихи в весе фиксировался в 2024 году - 235 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сравнении с 11 месяцами прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении.
На первом месте среди покупателей - Китай
, поставки в эту страну составили порядка 238 тысяч тонн. Также в тройке лидеров Япония
- с закупками около 4 тысяч тонн и Польша
- 3 тысячи тонн.
По данным центра, за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС