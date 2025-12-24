"Самим нужнее". Кто вмешался в спор ЕС о российских активах

https://1prime.ru/20251224/aktivy-865849610.html

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Против конфискации заблокированных средств Москвы выступает не только Бельгия. В ситуацию вмешались США. Какие цели преследует Вашингтон — в материале "Прайм".Потерпели поражениеЕвропа отложила идею изъятия принадлежащих России денег. Прийти к согласию так и не удалось, поэтому сохранили статус-кво, а Киев профинансируют на свои. При этом Венгрия, Словакия и Чехия оплачивать "банкет" отказались.Не последнюю роль сыграли в этом США — СМИ то и дело сообщали, что Вашингтон против. Конечно, официально Белый дом все отрицал. Но в The Washington Post уверены: Европа получила четкие сигналы о том, что американская администрация хочет использовать замороженные средства для урегулирования украинского конфликта.Деньги предполагается вложить в восстановление Украины после заключения мира либо создать совместный российско-американский инвестфонд. Возможно, через него пойдут и другие инвестиции.Все это наложилось на раскол в самом ЕС. Против конфискации активно выступает Бельгия, в чьем депозитарии Euroclear хранится большая часть денег — 210 миллиардов евро. К давним фрондерам Венгрии и Словакии примкнули Италия, Болгария, Мальта и Чехия. А в решающий момент присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон, который просто не стал подписывать абсурдное требование.Их объединяют страх ответных мер и опасения за судьбу европейской экономики. Инвесторы не станут держать деньги в ЕС, если там творится такое. В результате канцлер Германии Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказались в меньшинстве.Игры разумаВ США российских активов немного — порядка пяти миллиардов долларов. В свое время президент Джо Байден на словах поддержал изъятие, но до дела так и не дошло. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол недавно высказал мнение, что конфискация и передача средств Киеву может сорвать мирные переговоры и затянуть конфликт.Американцы настроены прагматично — им важны не эмоции, а собственные интересы. Они защищают не Россию, а свои инструменты влияния и саму идею господства доллара. Заодно и евро как второй резервной валюты, если уж саму Европу это больше не заботит.Прямая конфискация означала бы, по сути, списание европейского долга перед Россией и пробоину в доверии к западным госбумагам."Любой крупный держатель резервов из Азии или Ближнего Востока после такого задумается: "А завтра они так же поступят с нашими активами?" США прекрасно понимают, что это удар по статусу их финансовой системы в целом", — подчеркивает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.Навредить России и не толькоКроме того, не стоит забывать, что в России заморожены средства западных компаний на сумму, уж никак не меньшую. Потери могут быть огромными. Кроме того, иностранцы, в спешке покидая российский рынок, распродавали активы буквально за бесценок, рассчитывая вернуться и забрать прибыль. Но пока санкции не сняты, эти деньги остаются внутри страны.Американцы и тут мыслят прагматически. Они не воспринимают Россию как прямого конкурента. В этой роли у них после кризиса 2008 года прочно прописались объединенная Европа и Китай.Начали с давнего союзника. "Создание демонического образа России и провоцирование локального конфликта, в рамках которого Европа теряла доступ к дешевому российскому сырью и емкому внутреннему рынку, вполне отвечали экономическим и геополитическим интересам Вашингтона", — рассуждает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Она напоминает, что с 2021-го ВВП ЕС вырос примерно на 8%, а США —больше чем на 20% при почти равной инфляции. ВВП России — на 18%."Предполагаю, что использование российских денег на финансирование украинского конфликта вместо европейских не соответствует интересам США, стремящихся ослабить ЕС", — отмечает экономист.Разменная монетаНаконец, Белый дом не желает терять один из немногих оставшихся рычагов влияния на Кремль в рамках будущей сделки по Украине. В зависимости от договоренности заблокированные средства можно использовать как залог под кредиты Киеву (что уже реализуется через механизм ERA-займов G7, где проценты по российским активам идут на обслуживание долга), а судьбу самого капитала —оставить предметом обсуждения послевоенного урегулирования, указывает Даниил Гоненко.В частности, уже зашла речь о совместной с США добыче в России редкоземельных металлов. Сегодня без них не обходится ни одно значимое производство. Лидер тут — Китай, у американцев мощности в шесть раз слабее. Москва располагает огромными запасами, однако не хватает технологий.Если Европа просто "проест" эти активы сегодня, кому и как отдавать деньги завтра? Практика подобных заморозок показывает, что рано или поздно сделать это придется. После исламской революции в Иране США тоже заблокировали средства Тегерана, однако в итоге почти все вернули, причем с процентами. И чем дольше спор, тем выше счет, констатирует Гоненко.Для России выводы из всей этой истории очевидны: делать ставку на суверенную экономику, возвращать управление активами в свою юрисдикцию, развивать предпринимательство, перечисляют эксперты.Чем больше реальной экономики и прибыли остается внутри страны, тем сильнее ее позиции. И тем очевиднее для других, что с Россией выгоднее договариваться, чем пытаться решать свои проблемы за чужой счет.

