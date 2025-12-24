https://1prime.ru/20251224/alrosa-865861626.html
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы - 24.12.2025, ПРАЙМ
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы
Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T08:26+0300
2025-12-24T08:26+0300
2025-12-24T08:26+0300
экономика
промышленность
россия
рф
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/26/763682683_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_359c2849621a5a9778daf2ec8b148377.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. "Синтетические алмазы присутствуют в мире, более того, их количество растет. Но если сравнить рост количества синтетических алмазов и их общую стоимость, то это несопоставимые динамики. Но почему? Потому что все ринулись в производство синтетики, возник кризис перепроизводства и цены на синтетические алмазы стремительно падают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Натуральный бриллиант дороже искусственного в 5 раз и разница в цене лишь растет, рассказал на прошлой неделе в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. Тогда он также отметил, что в 2026 году возможен разворот ситуации на глобальном рынке природных алмазов и восстановление цен на них. По словам Тахиева, "Алроса" лидирует по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых алмазодобывающих компаний, несмотря на кризис в отрасли. Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам министерской встречи участников Кимберлийского процесса, состоявшейся 20 ноября.
https://1prime.ru/20251223/almazy-865837597.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/26/763682683_134:0:1467:1000_1920x0_80_0_0_2b0189d51c8a8f58212de66bd4d3b06d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, алроса
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Алроса
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы
Маринычев: цены на синтетические алмазы падают из-за кризиса перепроизводства
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил
генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
"Синтетические алмазы присутствуют в мире, более того, их количество растет. Но если сравнить рост количества синтетических алмазов и их общую стоимость, то это несопоставимые динамики. Но почему? Потому что все ринулись в производство синтетики, возник кризис перепроизводства и цены на синтетические алмазы стремительно падают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Натуральный бриллиант дороже искусственного в 5 раз и разница в цене лишь растет, рассказал на прошлой неделе в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы
" Сергей Тахиев.
Тогда он также отметил, что в 2026 году возможен разворот ситуации на глобальном рынке природных алмазов и восстановление цен на них. По словам Тахиева, "Алроса" лидирует по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых алмазодобывающих компаний, несмотря на кризис в отрасли.
Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам министерской встречи участников Кимберлийского процесса, состоявшейся 20 ноября.
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат