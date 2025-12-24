Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы

https://1prime.ru/20251224/alrosa-865861626.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. "Синтетические алмазы присутствуют в мире, более того, их количество растет. Но если сравнить рост количества синтетических алмазов и их общую стоимость, то это несопоставимые динамики. Но почему? Потому что все ринулись в производство синтетики, возник кризис перепроизводства и цены на синтетические алмазы стремительно падают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Натуральный бриллиант дороже искусственного в 5 раз и разница в цене лишь растет, рассказал на прошлой неделе в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. Тогда он также отметил, что в 2026 году возможен разворот ситуации на глобальном рынке природных алмазов и восстановление цен на них. По словам Тахиева, "Алроса" лидирует по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых алмазодобывающих компаний, несмотря на кризис в отрасли. Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам министерской встречи участников Кимберлийского процесса, состоявшейся 20 ноября.

