Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы - 24.12.2025
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы
2025-12-24T08:26+0300
2025-12-24T08:26+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. "Синтетические алмазы присутствуют в мире, более того, их количество растет. Но если сравнить рост количества синтетических алмазов и их общую стоимость, то это несопоставимые динамики. Но почему? Потому что все ринулись в производство синтетики, возник кризис перепроизводства и цены на синтетические алмазы стремительно падают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Натуральный бриллиант дороже искусственного в 5 раз и разница в цене лишь растет, рассказал на прошлой неделе в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. Тогда он также отметил, что в 2026 году возможен разворот ситуации на глобальном рынке природных алмазов и восстановление цен на них. По словам Тахиева, "Алроса" лидирует по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых алмазодобывающих компаний, несмотря на кризис в отрасли. Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам министерской встречи участников Кимберлийского процесса, состоявшейся 20 ноября.
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Алроса
08:26 24.12.2025
 
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы

Маринычев: цены на синтетические алмазы падают из-за кризиса перепроизводства

Оценка алмазов в центре сортировки АК "Алроса". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Цены на синтетические алмазы стремительно падают из-за кризиса перепроизводства, заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
"Синтетические алмазы присутствуют в мире, более того, их количество растет. Но если сравнить рост количества синтетических алмазов и их общую стоимость, то это несопоставимые динамики. Но почему? Потому что все ринулись в производство синтетики, возник кризис перепроизводства и цены на синтетические алмазы стремительно падают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Натуральный бриллиант дороже искусственного в 5 раз и разница в цене лишь растет, рассказал на прошлой неделе в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев.
Тогда он также отметил, что в 2026 году возможен разворот ситуации на глобальном рынке природных алмазов и восстановление цен на них. По словам Тахиева, "Алроса" лидирует по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых алмазодобывающих компаний, несмотря на кризис в отрасли.
Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам министерской встречи участников Кимберлийского процесса, состоявшейся 20 ноября.
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат
Вчера, 14:36
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФАлроса
 
 
