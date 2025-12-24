Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются

https://1prime.ru/20251224/atr--865861772.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду утром растут, при этом сохраняются позитивные прогнозы относительно мировых рынков в наступающем году, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,23%, до 3 928,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2 507,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 25 808,79 пункта. В то же время южнокорейский KOSPI снижается на 0,2%, до 4 108,99 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 50 374,5 пункта. Рынки Австралии в среду работают по сокращенному графику в преддверии праздничных дней. По итогам дня австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта Аналитики продолжают прогнозировать ситуацию на мировых рынках в наступающем году. "Так как фондовые рынки вступают в четвертый год "бычьего" рынка, наш базовый прогноз остается позитивным", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного стратега Citigroup Скотта Хронерта (Scott Chronert). "Тем не менее, ожидается высокое различие между показателями различной тематики, секторов и рыночной капитализации", - добавил аналитик.

