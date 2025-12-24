Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно - 24.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно - 24.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T13:54+0300
2025-12-24T13:54+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
шанхай
гонконг
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых площадок. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,53%, до 3 940,45 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 517,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,38%, до 8 762,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 344,1 пункта. Росту индексов Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга способствовали фондовые рынки Уолл-стрит. Накануне индекс Dow Jones поднялся на 0,16% относительно предшествовавшего закрытия, до 48 442,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,57%, до 23 561,84 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,46%, до 6 909,79 пункта. В то же время в отсутствие значимых новостей и макростатистики в предновогодние дни на других торговых площадках наступает затишье, и некоторые инвесторы могли начать фиксировать годовую прибыль, что на низких оборотах привело к коррекции после роста последних дней.
https://1prime.ru/20251209/smi-865348811.html
азиатско-тихоокеанский регион
шанхай
гонконг
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне роста фондовых индексов

© AFP / Johannes Eisele Здание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,53%, до 3 940,45 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 517,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 8 762,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 344,1 пункта.
Росту индексов Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга способствовали фондовые рынки Уолл-стрит. Накануне индекс Dow Jones поднялся на 0,16% относительно предшествовавшего закрытия, до 48 442,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,57%, до 23 561,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 6 909,79 пункта.
В то же время в отсутствие значимых новостей и макростатистики в предновогодние дни на других торговых площадках наступает затишье, и некоторые инвесторы могли начать фиксировать годовую прибыль, что на низких оборотах привело к коррекции после роста последних дней.
Экономика Рынок Торги Индексы Азиатско-Тихоокеанский регион Шанхай ГОНКОНГ Shenzhen Composite Hang Seng Index KOSPI Nasdaq Composite
 
 
