Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно - 24.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T13:54+0300
2025-12-24T13:54+0300
2025-12-24T13:54+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых площадок. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,53%, до 3 940,45 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 517,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 8 762,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 344,1 пункта. Росту индексов Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга способствовали фондовые рынки Уолл-стрит. Накануне индекс Dow Jones поднялся на 0,16% относительно предшествовавшего закрытия, до 48 442,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,57%, до 23 561,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 6 909,79 пункта. В то же время в отсутствие значимых новостей и макростатистики в предновогодние дни на других торговых площадках наступает затишье, и некоторые инвесторы могли начать фиксировать годовую прибыль, что на низких оборотах привело к коррекции после роста последних дней.
Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно
