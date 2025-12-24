https://1prime.ru/20251224/atr--865873832.html

Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно - 24.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые рынки АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T13:54+0300

2025-12-24T13:54+0300

2025-12-24T13:54+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

шанхай

гонконг

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали однозначной динамики по итогам торгов, свидетельствуют данные торговых площадок. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,53%, до 3 940,45 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 517,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 8 762,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 344,1 пункта. Росту индексов Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга способствовали фондовые рынки Уолл-стрит. Накануне индекс Dow Jones поднялся на 0,16% относительно предшествовавшего закрытия, до 48 442,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,57%, до 23 561,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 6 909,79 пункта. В то же время в отсутствие значимых новостей и макростатистики в предновогодние дни на других торговых площадках наступает затишье, и некоторые инвесторы могли начать фиксировать годовую прибыль, что на низких оборотах привело к коррекции после роста последних дней.

https://1prime.ru/20251209/smi-865348811.html

азиатско-тихоокеанский регион

шанхай

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, шанхай, гонконг, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite