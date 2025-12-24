https://1prime.ru/20251224/avtor-865860770.html

Автор картины "Открытие Крымского моста" хочет показать ее Путину

Автор картины "Открытие Крымского моста" хочет показать ее Путину

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину "Открытие Крымского моста" с его изображением. Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен Путин, представили на выставке "Лавандовое море" в Российской академии художеств во вторник. "Я бы с большим удовольствием показал ее Владимиру Владимировичу. Думаю, что, может быть, она ему понравится. Эта работа вдохновляющая. Тут есть динамика, жизнь, сюжет и современная история. Также отражена и его личная заслуга в том, что строительство и запуск Крымского моста осуществились", - сказал Путнин.

