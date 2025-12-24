https://1prime.ru/20251224/benzin-865878527.html
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась
2025-12-24T16:10+0300
энергетика
александр новак
рынок
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в среду снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,75%, до 59 803 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-95 стоила меньше 60 тысяч рублей в начале июня. При этом цена бензина Аи-92 к закрытию торгов среды выросла на 1,32% - до 53 946 рублей за тонну. Также за день подорожало дизельное топливо. Цена на летний сорт выросла на 0,82%, до 53 441 рубля за тонну, на зимний - на 1,87%, до 62 157 рублей. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,17% - до 53 645 рублей за тонну. Цена на мазут упала на 2,32%, до 11 318 рублей за тонну, стоимость мазута снизилась на 0,04%, до 78 508 рублей. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочила на 2,8% - до 18 443 рублей за тонну. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Новости
