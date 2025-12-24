Петербургская биржа приостановила торги во всех товарных секциях

https://1prime.ru/20251224/birzha--865868907.html

экономика

рынок

торги

санкт-петербургская биржа

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа в среду приостановила торги во всех товарных секциях, следует из объявления торговой площадки. "Торги в секции срочного рынка и в товарных секциях приостановлены. О времени возобновления будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Петербургской биржи. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

