Петербургская биржа приостановила торги во всех товарных секциях

2025-12-24T11:27+0300
экономика
рынок
торги
санкт-петербургская биржа
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа в среду приостановила торги во всех товарных секциях, следует из объявления торговой площадки. "Торги в секции срочного рынка и в товарных секциях приостановлены. О времени возобновления будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Петербургской биржи. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
