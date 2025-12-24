https://1prime.ru/20251224/biznes-865855121.html

Бизнес в среду ждет встречи с Путиным

Бизнес в среду ждет встречи с Путиным - 24.12.2025, ПРАЙМ

Бизнес в среду ждет встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин в среду может встретиться с представителями крупного бизнеса. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

александр шохин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865855121.jpg?1766524705

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду может встретиться с представителями крупного бизнеса. Как ранее сообщал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, встреча планируется на 20.00. Президент регулярно встречается с бизнесменами. В прошлый раз их встреча проходила весной в День российского предпринимательства 26 мая, а до этого Путин общался с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП. БИЗНЕС ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ходе прошлой встречи президент отмечал, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, и в этом есть прямая заслуга деловых кругов России. Путин сообщал, что в последние два года в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами. В 2023 году рост составил 4,1 процента, а в 2024 – 4,3 процента, приводил президент, подчеркивая, что это хороший показатель. Причём, как указывал президент, этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, а охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов и так далее. Также Путин отмечал, что такой результат достигается не единичными компаниями, даже если они очень крупные, а возможен только тогда, когда сотни, тысячи, миллионы людей вкладываются в общую задачу. Кроме того, на встрече обсуждался и уход зарубежных компаний, который произошел "во многом по принуждению так называемых политических западных элит". В частности, президент обратил внимание на то, как со сложившейся ситуацией справились российские предприниматели - "не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, александр шохин, рспп