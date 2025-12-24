Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января - 24.12.2025, ПРАЙМ
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января - 24.12.2025, ПРАЙМ
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января
С 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный при заключении договора страхования в Социальном фонде, рассказал агентству "Прайм"... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T02:02+0300
2025-12-24T02:02+0300
общество
бизнес
финансы
социальный фонд
самозанятые
оплата больничного
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный при заключении договора страхования в Социальном фонде, рассказал агентству "Прайм" Михаил Меркулов, директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП.Ранее больничных выплат самозанятым не полагалось, если они не платили взносы в Социальный фонд. Теперь, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, им будет предложено два варианта страхового покрытия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. Размер ежемесячного взноса будет фиксированным по тарифу 3,84% от страховой суммы. Он составит 1344 рубля для первой суммы и 1920 рублей — для второй.Право на больничный появится после полугода уплаты взносов. Размер пособия будет определяться, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Стать участником добровольной системы страхования можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог" или через портал Госуслуг.“Задача ИФНС от второго этапа эксперимента с НПД – увеличить количество поступлений от сформированной базы плательщиков. Для достижения задачи принят ФЗ-456 от 15 декабря 2025 года, предлагающий самозанятым добровольно платить страховые взносы указанном размере в обмен на выплаты по больничному”, - пояснил Меркулов.В 2026 году от второго этапа эксперимента бюджет СФР может дополнительно получить 262 миллиарда рублей, если хотя бы половина зарегистрированных сегодня самозанятых (7,5 миллиона) выберет минимальный платеж 35 тысяч рублей, добавил юрист.По его мнению, новация может быть выгодна для самозанятых, не имеющих основного места работы, где платят все взносы и больничный гарантирован по ТК РФ.
https://1prime.ru/20251215/putin-865573409.html
общество , бизнес, финансы, социальный фонд, самозанятые, оплата больничного
Общество , Бизнес, Финансы, Социальный фонд, самозанятые, оплата больничного
02:02 24.12.2025
 
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января

Юрист Меркулов: самозанятые могут получить право на оплату больничного в 2026 г

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный при заключении договора страхования в Социальном фонде, рассказал агентству "Прайм" Михаил Меркулов, директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП.
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы об оформлении больничных для самозанятых
15 декабря, 17:30
Ранее больничных выплат самозанятым не полагалось, если они не платили взносы в Социальный фонд. Теперь, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, им будет предложено два варианта страхового покрытия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. Размер ежемесячного взноса будет фиксированным по тарифу 3,84% от страховой суммы. Он составит 1344 рубля для первой суммы и 1920 рублей — для второй.
Право на больничный появится после полугода уплаты взносов. Размер пособия будет определяться, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Стать участником добровольной системы страхования можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог" или через портал Госуслуг.
“Задача ИФНС от второго этапа эксперимента с НПД – увеличить количество поступлений от сформированной базы плательщиков. Для достижения задачи принят ФЗ-456 от 15 декабря 2025 года, предлагающий самозанятым добровольно платить страховые взносы указанном размере в обмен на выплаты по больничному”, - пояснил Меркулов.
В 2026 году от второго этапа эксперимента бюджет СФР может дополнительно получить 262 миллиарда рублей, если хотя бы половина зарегистрированных сегодня самозанятых (7,5 миллиона) выберет минимальный платеж 35 тысяч рублей, добавил юрист.
По его мнению, новация может быть выгодна для самозанятых, не имеющих основного места работы, где платят все взносы и больничный гарантирован по ТК РФ.
 
ОбществоБизнесФинансыСоциальный фондсамозанятыеоплата больничного
 
 
