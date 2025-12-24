https://1prime.ru/20251224/bpla-865895193.html
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА - 24.12.2025, ПРАЙМ
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в среду. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T23:54+0300
2025-12-24T23:54+0300
2025-12-24T23:54+0300
россия
общество
рф
белгородская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в среду. "В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области, семь БПЛА - над территорией Брянской области, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
https://1prime.ru/20251224/vsu-865891413.html
рф
белгородская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6dcdff68d4b5ae6f31e52b44cb98a800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, белгородская область, москва
РОССИЯ, Общество , РФ, Белгородская область, МОСКВА
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских беспилотников над регионами России