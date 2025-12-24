Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву - 24.12.2025
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву - 24.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву
Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запрещено делать публичные заявления касательно Украины после его заявлений о продолжении помощи Киеву, передает Le... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T17:03+0300
2025-12-24T17:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запрещено делать публичные заявления касательно Украины после его заявлений о продолжении помощи Киеву, передает Le Monde. "На своей первой пресс-конференции 19 декабря Зуна удивил наблюдателей, заявив, что "поддержка Украины будет продолжена. &lt;…&gt; Эти заявления вызвали волнения внутри партии "Свобода и прямая демократия". &lt;…&gt; Двадцать второго декабря лидер партии и председатель нижней палаты Томио Окамура наконец объявил, что последний больше не будет говорить об Украине", — пишет автор статьи.Согласно данным Le Monde, теперь вопросами поддержки Украины будет заниматься исключительно премьер-министр страны Андрей Бабиш. Окамура высказывался, что средства чешских налогоплательщиков не будут расходоваться на покупку оружия и боеприпасов для Украины, а также на продолжение конфликта. В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют процессу урегулирования конфликта и вовлекают страны НАТО в ситуацию, что является "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любая поставка вооружений для Украины станет законной целью для российской стороны. В Кремле отмечали, что западное вооружение Украины не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
украина, чехия, киев, сергей лавров, нато, le monde
УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Le Monde
17:03 24.12.2025
 
СМИ раскрыли, как унизили министра обороны Чехии за призыв помогать Киеву

Le Monde: новому министру обороны Чехии запретили публично говорить об Украине

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
#Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запрещено делать публичные заявления касательно Украины после его заявлений о продолжении помощи Киеву, передает Le Monde.
"На своей первой пресс-конференции 19 декабря Зуна удивил наблюдателей, заявив, что "поддержка Украины будет продолжена. <…> Эти заявления вызвали волнения внутри партии "Свобода и прямая демократия". <…> Двадцать второго декабря лидер партии и председатель нижней палаты Томио Окамура наконец объявил, что последний больше не будет говорить об Украине", — пишет автор статьи.
Согласно данным Le Monde, теперь вопросами поддержки Украины будет заниматься исключительно премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Окамура высказывался, что средства чешских налогоплательщиков не будут расходоваться на покупку оружия и боеприпасов для Украины, а также на продолжение конфликта.
В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют процессу урегулирования конфликта и вовлекают страны НАТО в ситуацию, что является "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любая поставка вооружений для Украины станет законной целью для российской стороны. В Кремле отмечали, что западное вооружение Украины не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
УКРАИНА ЧЕХИЯ Киев Сергей Лавров НАТО Le Monde
 
 
