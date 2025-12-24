Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/chp-865891259.html
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи
Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:53+0300
2025-12-24T21:53+0300
общество
бизнес
россия
сочи
краснодарский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
СОЧИ, 24 дек – ПРАЙМ. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. Во вторник в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован. "Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства. Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.
https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, сочи, краснодарский край, ск рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, СК РФ
21:53 24.12.2025
 
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи

Соседи рассказали, что подозреваемый в убийстве в Сочи подросток рос в благополучной семье

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 24 дек – ПРАЙМ. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка.
Во вторник в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован.
"Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства.
Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.
Обстановка у школы в Одинцово - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Дело об убийстве в школе в Одинцово на контроле в центральном аппарате СК
16 декабря, 20:11
 
ОбществоБизнесРОССИЯСОЧИКраснодарский крайСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала