https://1prime.ru/20251224/chp-865891259.html

Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи

Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи - 24.12.2025, ПРАЙМ

Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи

Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T21:53+0300

2025-12-24T21:53+0300

2025-12-24T21:53+0300

общество

бизнес

россия

сочи

краснодарский край

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg

СОЧИ, 24 дек – ПРАЙМ. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. Во вторник в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован. "Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства. Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.

https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html

сочи

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, сочи, краснодарский край, ск рф