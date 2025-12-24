https://1prime.ru/20251224/chp-865891259.html
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи - 24.12.2025, ПРАЙМ
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи
Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:53+0300
2025-12-24T21:53+0300
2025-12-24T21:53+0300
общество
бизнес
россия
сочи
краснодарский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
СОЧИ, 24 дек – ПРАЙМ. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. Во вторник в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован. "Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства. Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.
https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, сочи, краснодарский край, ск рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, СК РФ
Соседка рассказала о семье обвиняемого в убийстве матери в Сочи
Соседи рассказали, что подозреваемый в убийстве в Сочи подросток рос в благополучной семье
СОЧИ, 24 дек – ПРАЙМ. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка.
Во вторник в следственном управлении СК
России по Краснодарскому краю
сообщили, что подросток в Сочи
подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован.
"Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства.
Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.
Дело об убийстве в школе в Одинцово на контроле в центральном аппарате СК