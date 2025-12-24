Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - 24.12.2025, ПРАЙМ
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - 24.12.2025, ПРАЙМ
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. "Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должен храниться оливье. Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов. "Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.
14:25 24.12.2025
 
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

Диетолог Стародубова: безопасный срок хранения оливье составляет двое суток

© РИА Новости . Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
"Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должен храниться оливье.
Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов.
"Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.
ЗдоровьеОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
