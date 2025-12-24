https://1prime.ru/20251224/dietolog--865874978.html

Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - 24.12.2025, ПРАЙМ

Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина... | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. "Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должен храниться оливье. Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов. "Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.

