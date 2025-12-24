Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков

https://1prime.ru/20251224/dmitriev--865873192.html

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал Песков журналистам.

