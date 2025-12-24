https://1prime.ru/20251224/dmitriev--865873192.html
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков
2025-12-24T13:09+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал Песков журналистам.
