Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251224/dmitriev--865873192.html
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков - 24.12.2025, ПРАЙМ
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T13:09+0300
2025-12-24T13:09+0300
политика
россия
рф
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
владимир путин
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865237624_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_b7b61dce926d17a04677aae6523b36e8.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865861349.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865237624_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_565ec7d476999a115efffc9dee3fdb4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир путин, рфпи
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РФПИ
13:09 24.12.2025
 
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, заявил Песков

Песков: Дмитриев доложил Путину об итогах и нюансах поездки в США

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах и всех нюансах своей поездки в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости
08:00
 
ПолитикаРОССИЯРФСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковВладимир ПутинРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала