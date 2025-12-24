Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями - 24.12.2025, ПРАЙМ
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
01:15 24.12.2025 (обновлено: 02:46 24.12.2025)
 
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии.
"Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
 
