https://1prime.ru/20251224/dmitriev-865855916.html
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями - 24.12.2025, ПРАЙМ
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T01:15+0300
2025-12-24T01:15+0300
2025-12-24T02:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
марко рубио
ес
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865855916.jpg?1766533617
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии. "Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию. В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, марко рубио, ес, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, ЕС, РФПИ
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Глава РФПИ Дмитриев предложил Урсуле фон дер Ляйен обменяться санкциями
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии.
"Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.