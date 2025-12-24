https://1prime.ru/20251224/dmitriev-865855916.html

Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями

Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями - 24.12.2025, ПРАЙМ

Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями

24.12.2025

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии. "Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию. В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.

